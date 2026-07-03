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НовостиОбщество3 июля 2026 6:09

Археологи нашли на Южном Урале неизвестную прежде крепость эпохи Аркаима

Источник:kp.ru
Фото: max.ru/chelyabushka

Фото: max.ru/chelyabushka

Крепость находится в окрестностях Еткуля и в 18 километрах от Челябинска. Удивительно, что про объект знали с 1988 года и считали рядовым поселком (Шибаево 1). Но оказалось, что это самая настоящая крепость бронзового века.

Благодаря геофизическим изысканиям под землей нашли следы рва, вала и осколки керамики синташтинской культуры. Ученые полагают, что крепость была прямоугольной с жилищем внутри.

- Значимое открытие. Получается, что границы легендарной «Страны городов» гораздо шире, чем мы привыкли думать и наши предки эпохи Аркаима осваивали не только степи, но и леса, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАКС.