Восстановлению не подлежат: чем опасны тлеющие отходы в баках

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В начале мая в одном из дворов Челябинска едва не произошло серьезное ЧП. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как трое молодых людей выбросили непотушенный окурок в мусорный контейнер. Возгорание на площадке началось практически мгновенно. Пламя распространялось стремительно и могло перекинуться на припаркованные рядом автомобили, однако прибывшие на место службы сумели оперативно потушить огонь. К счастью, машины уцелели, но сами пластиковые баки восстановлению не подлежат.

Подобный случай далеко не единичный. Только за полгода в зоне деятельности регионального оператора сгорело почти 150 мусорных контейнеров. Основная причина пожаров – человеческий фактор: непотушенные сигареты, печная зола, которую жители частного сектора выбрасывают вместе с обычным мусором, а также утилизация легковоспламеняющихся отходов.

Тлеющий мусор опасен и для мусоровозов. Попадая внутрь кузова, он может воспламениться в пути и вывести из строя дорогостоящую спецтехнику. Показательный случай произошел в начале июня в центре Челябинска: водитель обнаружил тлеющие отходы на одной из контейнерных площадок. Лишь благодаря внимательности экипажа удалось предотвратить возгорание и избежать поломки автомобиля.

- Ущерб от подобных инцидентов исчисляется миллионами рублей. Особенно опасны пожары в мусоровозах – потеря даже одной машины ведет к перераспределению маршрутов, что сказывается на регулярности вывоза и состоянии площадок во всем городе. Так что один непотушенный окурок может нарушить график вывоза в целом населенном пункте. При этом региональный оператор в рамках действующего тарифа направляет часть выручки на приобретение новых баков и их ремонт, однако эти средства, необходимые для развития инфраструктуры, вынужденно уходят на ликвидацию последствий пожаров, – отметил заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.

По каждому факту возгорания информация передается в МЧС для проведения проверки. Если выявляется умышленный поджог, материалы направляются в полицию. Злоумышленникам грозит ответственность по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает исправительные работы до 360 часов или штраф до 40 тысяч рублей. Кроме того, виновников обяжут возместить нанесенный ущерб в полном объеме.