Энергетики «Россети Урал» получили благодарность главы Кунашакского округа

Фото: «Россети Урал»

Коллектив Центральных электрических сетей челябинского филиала «Россети Урал» получил благодарственное письмо от главы Кунашакского муниципального округа Рамиля Вакилова. Он отметил вклад энергетиков в реализацию проекта по строительству нового модульного Дома культуры в селе Большой Куяш.

Для обеспечения надежного электроснабжения объекта энергетики оперативно построили воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Современный высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

– Благодаря вашему профессионализму, оперативному решению вопросов и неравнодушному отношению к делу нам удалось своевременно выполнить все необходимые технические условия. Ваша поддержка сыграла ключевую роль в успешной реализации проекта. Мы высоко ценим сложившиеся между нами партнерские отношения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, – говорится в письме главы округа.

Новый Дом культуры – самый крупный в Кунашакском муниципальном округе. Модульное здание общей площадью 612 квадратных метров рассчитано на 200 зрительских мест. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для детей и молодежи. Дом культуры оснащен современным оборудованием, предусмотрены гримерные, костюмерные комнаты, помещения для занятий, зал хореографии и уличная эстрада. Проект реализован в рамках региональной программы «Развитие культуры в Челябинской области».