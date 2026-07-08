Завод «Сансара» в Миассе победил в конкурсе «Лучшие ESG-проекты России» в категории ответственного потребления и производства

Фото: завод «Сансара»

В Москве подвели итоги ежегодной программы «Лучшие ESG*-проекты России». Церемония награждения победителей прошла в рамках XV Форума ответственного бизнеса – крупнейшей профессиональной площадки для обсуждения трендов устойчивого развития в России.

Принципы ESG включают в себя заботу об экологии, ответственное отношение к сотрудникам и клиентам, прозрачную работу компании и участие в благотворительных инициативах.

В категории «Ответственное потребление и производство. Эффективное управление отходами» победу одержал завод «Сансара» – дочка Центра коммунального сервиса. Главная инновация проекта – получение полимера из вторичного пластика. Мощность завода составляет 18 тыс. тонн ПЭТ-флексов в год. Готовая продукция станет основой для производства гранул и новых пластиковых бутылок. Запуск производства запланирован в конце третьего квартала 2026 года.

– Наша задача – вернуть пластик в производственный цикл и снизить нагрузку на окружающую среду. Мы гордимся тем, что наш проект получил столь высокую оценку экспертов – это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, создавая реальную инфраструктуру для экономики замкнутого цикла на Южном Урале, – отметил директор завода Алексей Петров.

Всего на участие в программе поступило 538 заявок от компаний из разных отраслей, лауреатами стали 67 проектов. Победу одержали инициативы, влияющие на экологическую повестку, социальную ответственность и новые стандарты корпоративного управления.

В 2026 году эксперты отметили значительный рост ESG-проектов, интегрирующих принципы устойчивого развития в повседневную деятельность бизнеса. Среди них – решения в области снижения экологического воздействия, развития инклюзивной среды, цифровизации, образовательных программ, устойчивой инфраструктуры, партнерских социальных инициатив.

*ESG - Environmental, Social, Governance (с английского — «окружающая среда, общество, управление»)