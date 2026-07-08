Челябинская «Комсомолка» закрепила лидерство в «Дзене» среди СМИ региона

Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сайт челябинского филиала «Комсомольской правды» CHEL.KP.RU признан самым цитируемым региональным СМИ на платформе «Дзен» по итогам июня 2026 года. Согласно совместному исследованию платформы и агентства Mediascope, издание заняло первое место в рейтинге второй месяц подряд: в мае сайт также был на первом месте. Ранее «Комсомолка» возглавляла рейтинг в январе, марте и ноябре 2025 года.

При ранжировании учитывались такие показатели, как оперативность публикаций, качество заголовков, количество подписчиков канала и уровень цитируемости материалов. Второе и третье места в июньском рейтинге заняли «Вечерний Челябинск» и ИА «Первое областное».

Редакция КП-Челябинск благодарит аудиторию за доверие и напоминает, что сайт издания доступен при возможных ограничениях работы интернета, благодаря включению в «белые списки» Минцифры. Кроме того, у издания есть канал в мессенджере MAX для оперативного информирования читателей.

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