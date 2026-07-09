В Челябинске не нашлось желающих починить вентиляцию драмтеатра

Ремонт надеялись провести до конца 2027 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске не смогли подыскать подрядчика для ремонта вентиляции в здании Театра драмы имени Наума Орлова. По данным портала госзакупок, срок подачи заявок истек, а ни одного предложения от потенциальных исполнителей так и не поступило. Торги пытались провести уже во второй раз – в первый найти того, кто возьмется за работу, также не получилось.

Напомним, за проектирование и ремонт вентиляции в служебной части театра готовы были заплатить до 247,7 млн рублей. Подрядчику понадобилось бы обследовать уже имеющиеся коммуникации, определить, стоит ли сохранять части старой системы вентиляции и объединять их с новыми, установленными в зрительской части театра. Затем необходимо было бы составить проект по созданию комфортного микроклимата в помещениях и за несколько месяцев воплотить его в жизнь.

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