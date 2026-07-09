В Челябинске закрыли проезд под мостом на Северо-Крымской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинске с 9 июля закрыли проезд под мостом на улице Северо-Крымской со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен», а также по Университетской набережной.
Как пояснили в мэрии, ограничения временные. Они связаны с увеличением сброса воды из Шершневского водохранилища после дождей и поднявшимся уровнем реки Миасс.
— Как только ситуация стабилизируется, ограничения будут сняты, — пообещали в городской администрации.
Напомним, в центре Челябинска вода из реки Миасс начала заливаться на набережную.
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