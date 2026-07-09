В Челябинске закрыли проезд под мостом на Северо-Крымской

Уровень воды в Миассе поднялся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 9 июля закрыли проезд под мостом на улице Северо-Крымской со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен», а также по Университетской набережной.

Как пояснили в мэрии, ограничения временные. Они связаны с увеличением сброса воды из Шершневского водохранилища после дождей и поднявшимся уровнем реки Миасс.

— Как только ситуация стабилизируется, ограничения будут сняты, — пообещали в городской администрации.

Напомним, в центре Челябинска вода из реки Миасс начала заливаться на набережную.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.