В Копейске назначили врио мэра после досрочной отставки Светланы Логановой

Андрей Арасланов. Фото: администрация Копейска

Исполнять обязанности главы Копейска будет Андрей Арасланов. Постановление об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

До настоящего момента Андрей Арасланов работал первым заместителем главы Копейска, а до того был замглавы городского округа по территориальному развитию.

Напомним, мэр Копейска Светлана Логанова накануне подала заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты копейского Собрания заявление утвердили.

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