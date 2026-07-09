Успешное завершение международной экспедиции «Мурманск–Магадан»: автомобили «Урал» достигли крайней точки маршрута

Фото: АЗ «Урал»

8 июля 2026 года в город Магадан прибыла международная экспедиция Voetspore, организованная при поддержке автомобильного завода «УРАЛ». Южноафриканская команда во главе с известным продюсером и путешественником Йоханом Баденхорстом успешно завершила масштабный трансконтинентальный переход.

За 70 дней пути, преодолев более 15 тысяч километров от берегов Баренцева моря до Охотского побережья, экипаж на грузовиках «Урал-80» и «Урал 5557» пересек более 30 регионов России. Путешествие, стартовавшее 9 мая из Мурманска, стало настоящим испытанием для техники и людей и одновременно — уникальной киноэкспедицией.

Фото: АЗ «Урал»

Экспедиция началась с символического события: 9 мая съемочная группа приняла участие в Параде Победы в Мурманске, после чего взяла курс на восток. В состав экспедиции вошли опытные водители-испытатели автозавода «УРАЛ», а также известные южноафриканские документалисты Йохан и Штрайхер Баденхорст.

Одним из важнейших этапов маршрута стало посещение родины грузовиков — города Миасс. 30 мая участников экспедиции торжественно встретили на Автомобильном заводе «УРАЛ». Для гостей организовали экскурсию по живописнейшим местам города трудовой доблести, познакомили с особенностями уральской кухни, а также уникальным музеем минералогии.

Фото: АЗ «Урал»

Путь протяженностью более 15 тысяч км не обошелся без форс-мажоров. Так, в Саратовской области один из грузовиков команды серьезно увяз в болотистой местности — вызволять машину пришлось почти сутки. Не раз Йохан Баденхорст, увлекшись съемками, терялся в крупных городах и отбивался от основной колонны, однако всякий раз находил путь к команде.

Но самым ярким свидетельством характера экспедиции стал эпизод на подъезде к Магадану: команда стала свидетелем тяжелого ДТП. Африканские путешественники не растерялись — одними из первых они бросились оказывать первую помощь пострадавшим, подтвердив, что дух взаимовыручки не знает границ.

За 70 дней документалисты не только встретились с сотнями интересных людей, но и собрали огромный объем материала об исторических и культурных достопримечательностях, уникальной природе и национальных обычаях народов России. Команда побывала в крупных городах — Вологде, Волгограде, Казани, Уфе, Омске, Новосибирске, Иркутске — и в глухих поселках, знакомясь с бытом и традициями. Золотое кольцо, величественный Байкал, бескрайние степи и суровая тундра — каждый регион открывал путешественникам свои уникальные пейзажи. А такие памятники, как московское метро, монумент «Родина-мать зовёт!», мемориал Алёше, Казанский кремль и «Маска скорби», поражали воображение даже видавших виды африканцев.

Фото: АЗ «Урал»

Подводя итог этого грандиозного путешествия, Йохан Баденхорст не сдерживает эмоции:

- Путешествие от Мурманска до Магадана стало для нас исключительным событием. Пересекая восемь часовых поясов и преодолев 15 тысяч километров за 70 дней, мы увидели красоту России во всём её многообразии. Но самое главное, что останется с нами навсегда, — это сама дорога, тысячи километров на «Урале» и встречи с простыми людьми. Доброта и гостеприимство, с которыми нас принимали в каждом уголке России, сделали эту экспедицию по-настоящему незабываемой. Мы обязательно расскажем о ней миру. А возможность совершить это путешествие на автомобиле «Урал», созданном здесь, в этой стране, — это особая честь для нас.

Выбор автомобилей «Урал» был обусловлен экстремальными условиями маршрута. Грузовики «Урал-80» (4×4) и передвижной автодом на шасси «Урал 5557» (6×6) подтвердили свою репутацию надежной техники, способной работать в сложнейших дорожных и климатических условиях — от деревенских болот центральной России до бездорожья Сибири и Дальнего Востока.

Прибытие в Магадан 8 июля стало финальной точкой этого грандиозного международного путешествия. Теперь южноафриканскому продюсеру предстоит переосмыслить и систематизировать огромный объем собранного материала о России, чтобы в следующем году зарубежной аудитории показать нашу страну во всем ее богатстве и великолепии.

Экспедиция проходит при информационной поддержке Международной медиасети TV BRICS, АО «Издательский дом «Комсомольская правда», «Российская газета».