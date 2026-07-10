Место ушедшего на пенсию главы Брединского округа занял чиновник из Карталов

Сергей Сапков. Фото: администрация Карталинского муниципального округа.

Губернатор Алексей Текслер назначил временно исполняющего обязанности главы Брединского муниципального округа. Полномочия возложены на Сергея Сапкова, которого в Бреды перевели из соседнего Карталинского округа. Там он был первым замглавы администрации и отвечал за сферу ЖКХ.

Неделю назад, 3 июля, глава Брединского округа Николай Плохих досрочно ушел в отставку. 74-летний чиновник попросился на заслуженный отдых из-за проблем со здоровьем.

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