Место ушедшего на пенсию главы Брединского округа занял чиновник из Карталов

Губернатор Алексей Текслер назначил временно исполняющего обязанности главы Брединского муниципального округа. Полномочия возложены на Сергея Сапкова, которого в Бреды перевели из соседнего Карталинского округа. Там он был первым замглавы администрации и отвечал за сферу ЖКХ.
Неделю назад, 3 июля, глава Брединского округа Николай Плохих досрочно ушел в отставку. 74-летний чиновник попросился на заслуженный отдых из-за проблем со здоровьем.
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