Кто уедет с «ДНЯ ПОЛЯ – 2026» на новой «Ниве»? На Южном Урале среди аграриев разыграют автомобиль

Фото: ООО «Деловые события»

24 июля в поселке Тимирязевский Челябинской области состоится XIV Межрегиональная сельскохозяйственная выставка «ДЕНЬ ПОЛЯ – 2026» (6+) — важное событие для аграрного сезона Южного Урала. Впервые на выставке среди посетителей состоится большой розыгрыш нового автомобиля «Нива» от партнера проекта, компании ООО «Зерлог». Подробности о розыгрыше.

Поучаствовать в розыгрыше смогут руководители и собственники сельскохозяйственных организаций, а также крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность по выращиванию и реализации зерновых культур.

Фото: ООО «Деловые события»

Тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели и агродроны будут демонстрировать свои возможности в полевых условиях. Организаторы заявляют, что это возможность сравнить технологии, задать вопросы производителям и подобрать решения для своего хозяйства.

Одна из особенностей «ДНЯ ПОЛЯ» — опытные делянки с перспективными сортами пшеницы и ячменя, в том числе проходящими испытания. Аграрии смогут лично оценить их урожайность и устойчивость в уральском климате.

Фото: ООО «Деловые события»

Деловая программа «ДНЯ ПОЛЯ» сфокусирована на практических решениях. Центральное событие — пленарное заседание, в ходе которого представители власти, ученые, отраслевые эксперты и руководители агропредприятий обсудят эффективность полевого растениеводства в условиях Южного Урала. В повестке: технологичное растениеводство, селекция и обработка посевов, применение БПЛА в агропроме, экономический эффект применения новых сортов. Отдельная секция будет посвящена сельскохозяйственной кооперации.

Для гостей агровыставки будут работать фермерская ярмарка, гастрономический фестиваль уральской кухни, выставочные экспозиции и развлекательные площадки.