Бывший челябинский вице-губернатор Фалейчик обвинен во взятках на 5 млн

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток. Фото: читатель КП

Бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику предъявили обвинение в получении взяток. По версии следствия, чиновник незаконно обогатился более чем на 5 млн рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, в уголовном деле учитывают как период, когда Фалейчик еще был мэром Копейска, там и время, когда он уже стал заместителем губернатора.

Деньги передавал бизнесмен, занимавшийся ремонтом дорог. В обмен на взятки предприниматель рассчитывал без проблем оформить приемку работ. Посредниками при передаче средств становились бывшие заместители главы Копейска.

Напомним, Андрея Фалейчика задержали сотрудники ФСБ в феврале нынешнего года. Тогда речь шла о взятках, но не от дорожников, а от директора детского лагеря «Юность», который хотел оформить на лагерь долгосрочную аренду.

Сейчас Андрей Фалейчик остается в СИЗО.

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