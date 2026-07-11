Горели машины и бочки с ГСМ: в поселке Садовый загорелся склад

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали о подробностях пожара в поселке Садовый, который произошел сегодня днем. Загорелся склад. К моменту, когда пожарные прибыли на место, горела техника и бочки с ГСМ. Как уточнили позже, внутри находились емкости с растворителем и металлические бочки с отработанным маслом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

- Район считается безводным. К месту были направлены дополнительные силы. На тушении работают звенья газодымозащитной службы Челябинского гарнизона, рассказали в ведомстве.

Пожар локализован на площади 300 «квадратов».

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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