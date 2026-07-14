В Челябинской области уволился первый заместитель управделами губернатора

Сергей Галкин. Фото: управделами губернатора

Свой пост покидает первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин. Отставку чиновника утвердили постановлением за подписью губернатора Алексея Текслера.

В документе указано, что Сергей Галкин увольняется по собственному желанию с 20 июля.

В управлении делами губернатора он отвечал за деятельность службы оперативного контроля, комитета инженерно-технического обеспечения, комитета ремонтно-строительных работ.

Напомним, накануне назначили нового замминистра общественной безопасности региона. Должность занял выпускник танкового училища, участник СВО.

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