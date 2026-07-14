Напавших на врача скорой помощи челябинцев могут оштрафовать на миллион

Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске после нападения на бригаду скорой помощи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

— В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Напомним, веером 13 июля группа молодых людей вызвала скорую помощь к ТРК «Космос». Когда медики приехали, горожане их атаковали: они бранились, били по машине, напали на одного из врачей. За медиков вступились охранники «Космоса».

За хулиганство дебоширам грозит штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

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