Если дождь снова не помешает: в Новосинеглазово отключат воду на сутки

Воду перекроют ради ремонта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В челябинском поселке Новосинеглазово предпримут вторую попытку починить трубы. Предыдущая сорвалась из-за сильных дождей. Для работ необходимо массовое отключение водоснабжения.

Как сообщили в МУП «ПОВВ», воду перестанут подавать в 8:30 16 июля, а снова включат в 8:30 17 июля.

Жителям поселка рекомендуют заранее сделать запасы.

Отключение затронет следующие адреса:

8 Марта: 2, 4, 6, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16.

Геологов: 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24а, 26, 28, 32.

Громова: 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 13, 13а, 15.

Горная: 2б, 3а.

Заводская: 1, 3, 5.

Железнодорожная: 1а, 15а, 17а.

Кирова: 1, 3, 4, 6, 17.

Ключевая: 7, 8а, 10, 12, 14.

Клубная: 1, 2, 4, 6.

Комсомольская: 2, 4.

Лермонтова: 3, 5, 7, 11а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28.

Морозова: 4, 14.

Новая: 3, 7.

Односторонняя: 2.

Октябрьская: 2, 2а, 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Пионерская: 1а, 1б, 2а, 3.

Плановая: 1, 3.

Пугачева: 59, 61.

Советская: 1, 2, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28, 33а, 33а/1.

Станционная: 1, 1а, 1г, 3а, 10, 16, 16а, 20, 22.

Суворова: 2, 4, 6, 8.

Челябинская: 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 39, 42, 52, 53, 54.

Чехова: 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, 9.

Частный сектор

улицы Благодатная, Веселая, Владимирская, Горная, Громова, Дубинина, Заводская, Железнодорожная, Лавандовая, Лесная, Луговая, Малая, Новая, Односторонняя, Пионерская, Плановая, Полевая, Пугачева, Пушкина, Рабочая, Радостная, Северная, Советская, Суворова, Толстого, Чапаева, Челябинская, Чехова, Широкая, Энергетиков.

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