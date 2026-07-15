Огромная очередь к АЗС заблокировала проезд для общественного транспорта в Челябинске

Остановку сдвинули, но теперь ее пришлось вернуть на прежнее место Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске неделю назад из-за капремонта на теплотрассе временно перенесли остановку общественного транспорта «11-й микрорайон». Но теперь автобусы не могут к ней пробиться – мешают многочисленные машины.

— Из-за скопления личного транспорта на выделенной полосе (очередь на заправку) использование временной остановки невозможно, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Пассажиров теперь высаживают из транспорта на том месте, где остановка находилась прежде, – возле дома №103/1 по Комсомольскому проспекту.

Если дорога у перенесенной остановки освободится, челябинцев обещают проинформировать.

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