«Дима – замечательный комедийно-драматический актер»: Брекоткин выполнит все трюки в «Челябинском радже» самостоятельно

Фото: пресс-служба ТНТ

Дмитрий Брекоткин самостоятельно выполняет трюки на съемках нового комедийного сериала ТНТ «Челябинский раджа». Об этом рассказал генеральный продюсер Константин Обухов в эфире радио «КП – Челябинск» (95.3 FM).

По его словам, для Дмитрия эта работа стала первой главной ролью в сериале на ТНТ, поэтому актер чувствует большую ответственность. Несмотря на это, он уверенно справляется с задачей и не пользуется помощью каскадеров.

– Он делает трюки без каскадеров. Конечно, это не такие сцены, где все взрывается и летит во все стороны, хотя и такое у нас будет. Дима – замечательный комедийный и комедийно-драматический актер, он может сыграть и смешную, и трогательную историю, – отметил Константин Обухов.

Напомним, съемки «Челябинского раджи» проходят в Челябинске. В сериале покажут узнаваемые городские локации, а также пейзажи Индии.

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