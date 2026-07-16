Басманный суд добавил бывшему вице-губернатору Фалейчику еще три месяца СИЗО

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он пробудет в СИЗО еще три месяца — до 19 октября 2026 года, сообщает источник КП-Челябинск.

Напомним, Андрея Фалейчика задержали сотрудники ФСБ в феврале нынешнего года. Тогда речь шла о взятках от директора детского лагеря «Юность», который хотел оформить на лагерь долгосрочную аренду. Затем стало известно о получении взяток от бизнесмена-дорожника. Предприниматель рассчитывал без проблем оформить приемку работ. Посредниками при передаче средств становились бывшие заместители Андрея Фалейчика, когда тот еще был главой Копейска.

Что известно об Андрее Фалейчике и как проходило его задержание, — читайте в нашем материале.

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