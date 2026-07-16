Возле загруженных автозаправок в Челябинской области будут стоять патрули

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проработать меры по патрулированию загруженных автозаправок и оперативному реагированию затруднение движения. Такая задача поставлена на заседании штаба по вопросам топливообеспечения.

Напомним, на днях огромная очередь к АЗС заблокировала проезд для общественного транспорта на остановке «11-й микрорайон» в Челябинске.

Глава региона отметил, что в последние дни в Челябинской области фиксируется рост спроса на бензин. Представители топливных компаний объяснили, что на снабжение влияют возросшая нагрузка на логистику, большой спрос на отдельных АЗС и необходимость привлечения дополнительных бензовозов.

Губернатор также подчеркнул, что бесперебойное обеспечение топливом экстренных служб, коммунальщиков и других социально значимых структур должно быть гарантировано.

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