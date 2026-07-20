Шесть видов спорта: в Челябинской области пройдут старты Спартакиады народов России-2026

В Челябинской области пройдут старты Спартакиады народов России-2026. Фото предоставлено организаторами

В этом году Южный Урал снова станет местом проведения соревнований Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов. Эти старты станут отборочными для формирования сборных команд страны для участия в летней Олимпиаде-2028.

Старты Спартакиады пройдут в семи регионах России по 44 видам спорта. Челябинская область примет соревнования в шести видах программы — по дзюдо, боксу, современному пятиборью, легкой атлетике, маунтинбайку и тхэквондо. Уже 1 августа в Магнитогорске пройдет турнир по дзюдо, а 14-16 сентября в Челябинске программа завершится состязаниями сильнейших мастеров тхэквондо.

Организаторы отмечают, что на Южный Урал приедут более 1700 участников, включая тренеров, специалистов и судей.

А столицей Спартакиады народов России в этом году станет Екатеринбург. 8 августа здесь пройдет официальная церемония открытия летней Спартакиады.

Напомним, в 2024 году Челябинск стал столицей зимней Спартакиады сильнейших спортсменов.

Даты проведения Спартакиады народов России-2026 в Челябинской области:

1-2 августа. Магнитогорск, дзюдо (Арена «Металлург)

3-8 августа. Челябинск, бокс (ДС «Юность»)

5-8 августа. Челябинская область, с. Кременкуль, современное пятиборье (спортивный центр «Рифей»)

19-23 августа. Челябинск, легкая атлетика (стадион им. Елесиной)

8-10 сентября. Челябинская область, Миасс, маунтинбайк (ГК «Солнечная долина»)

14-16 сентября. Челябинск, тхэквондо (ДС «Юность»), спортивный зал единоборств (СШ «Коре»)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.