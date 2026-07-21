Бывший торговый комплекс Юревича возглавил экс-депутат Заксобрания

Ранее «Урал» вошел в число национализированных активов Михаила Юревича Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Игорь Свеженцев назначен директором ООО «Универсальный магазин "Школьник"». Компания, в свою очередь, владеет площадями в торгово-развлекательном комплексе «Урал». Об этом сообщает «Курс дела» со ссылкой на данные сервиса «Чекко».

Ранее «Школьник» входил в перечень активов, перешедших в собственность государства в ходе национализации имущества, связанного с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Позднее комплекс был выставлен на торги и продан новому владельцу.

Победителем аукциона стало ООО «Профнедвижимость», принадлежащее Людмиле Свеженцевой — дочери экс-депутата. Компания приобрела объект за 397,4 млн рублей. Генеральным директором «Профнедвижимости» также указан Игорь Свеженцев.

На участие в торгах претендовала и другая структура, связанная с бывшим депутатом — ООО «Консалтинговая группа "Профиль"». Сейчас ее владельцем является Максим Косман, но ранее компания была записана на Игоря Свеженцева.

ТРК «Урал» попал в список активов, изъятых в доход государства в рамках национализации предприятий группы «Макфа». Изначально комплекс выставляли на продажу почти за 795 млн рублей, но первые торги не состоялись из за отсутствия заявок. На повторном аукционе, победителем которого и стала «Профнедвижимость», цену снизили примерно вдвое.

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