«Н» — значит ночной: кто ездит на новом автобусном маршруте после полуночи

64н стартует от автобусного парка в 23:45 и ходит каждый час Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом в Челябинске запустили ночной автобус 64н. Ходит он по выходным, с интервалом в час. В отличие от обычного 64го, курсирует из центра на северок по маршруту: «Театр оперы и балета — Автобусный парк».

Наши коллеги hornews.com протестировали новый автобус. В начале пассажиров было довольно много, но ближе к трем часам ночи салон почти опустел. Вопреки опасениям, пьяных дебоширов не было — люди возвращались со встреч или прогулок.

— Я еду с 24го микрорайона, виделся с друзьями. Раньше приходилось заказывать такси или идти пешком. А пешком, когда уже устал в ноль, добираться так себе, — поделился Дмитрий.

— Мы гуляли в центре с компанией. Теперь хотя бы можно чуть подольше погулять, где то задержаться, а не только «работа — дом», — рассказала Анна.

56 летняя Светлана приехала из Самарканда в гости к дочери и внуку. Всей семьей они гуляли на набережной.

— Провели время, на водном трамвайчике покатались. Днем не было возможности выйти, прогуляться и пообщаться всем вместе. Дочь работает, а многие автобусы перестают ходить уже в 10 часов вечера, толком не погуляешь. Наверстываем. Может, на следующей неделе еще раз так погуляем.

СПРАВКА КП

От Автобусного парка автобусы отправятся в 23:45, 0:45, 1:45, 2:45, 3:45 и 4:45. От Театра оперы и балета — в 0:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45 и 5:45.

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