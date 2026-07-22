Банк Уралсиб увеличил максимальный возраст иномарки при автокредитовании до 18 лет

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Банк Уралсиб смягчил требования к возрасту автомобилей иностранного производства, принимаемых в залог при автокредитовании.Теперь для всех типов дилерских центров установлен единый критерий –возраст иномарки не должен превышать 18 лет*. Изменения направлены на унификацию требований для партнерской сети,упрощение условий кредитованияи процесса оформления сделок.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

*Возраст автомобиля рассчитывается на дату выдачи кредита от 01 января года выпуска, указанного в ПТС/выписке из ЭПТС.

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