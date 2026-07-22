Вместе - эффективнее: Роспотребнадзор предлагает обманутым клиентам магазина дешевых айфонов подать групповой иск в суд

От деятельности фирмы пострадало не меньше 500 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Управление Роспотребнадзора по Челябинской области продолжают поступать жалобы от покупателей интернет-магазина «PROstore&PROtechno», которые не получили оплаченный товар. Ведомство планирует подать групповой иск в суд, чтобы объединить требования всех пострадавших в одном процессе.

Это не единственный правовой механизм, задействованный в деле. Ранее, после многочисленных обращений обманутых клиентов, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, 30-летний предприниматель вместе с сообщниками организовал сеть магазинов, где клиентам предлагали заказать технику Apple и Dyson из ОАЭ по ценам на 15–20% ниже рыночных. Срок поставки составлял 50 рабочих дней. Однако, получив предоплату, злоумышленники свои обязательства не выполнили.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, потерпевшими признаны уже более 500 человек, а сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей. При этом полиция не исключает, что обманутых может быть значительно больше. Дело находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Для того чтобы попасть в групповой иск Роспотребнадзора, пострадавшим необходимо обратиться в управление по адресу: Челябинск, переулок Островского, 14, кабинет 106. Дату посещения нужно предварительно согласовать по телефонам: 8 (351) 791-54-55 или 8 (351) 727-08-62. Документы также можно отправить почтой на ул. Елькина, 73 или на электронную почту abakumova_sa@74.rospotrebnadzor.ru.

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