Людям подвезли воду и продукты: сколько территорий на Южном Урале еще подтоплены

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Паводковая обстановка на Южном Урале постепенно улучшается. В Верхнеуфалейском городском округе за сутки вода ушла с 40 приусадебных участков, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Подтопленными пока остаются еще 43. Специалисты обследовали 131 придомовую территорию, семи жителям доставили питьевую воду и продукты.

В Каслинском районе ситуация тоже выправляется. В селе Воздвиженка от воды освободились 23 участка, под водой остаются 17. В соседнем Воскресенском подтопленными числятся 6 участков.

Напомним, ранее в региональном минэкологии сообщили, что в большинстве рек вода пошла на спад, прирост наблюдается только в шести водоемах.

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