В Челябинске экс-менеджер регоператора капремонта получил срок за взятку

Суд назначил срок в колонии строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал бывшего начальника отдела закупок «Регоператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрея Шадрина виновным в получении взяток.

Бизнесмены сделали менеджеру подношения более чем на 5 млн рублей. В ответ Шадрин помогал им во время конкурсных процедур.

Весной 2025 года экс-начальника задержали сотрудники ФСБ. тогда же были задержаны бывший директор регоператора капремонта Виктор Тихоненко и бывший депутат областного Заксобрания Илья Бархатов.

Теперь по совокупности преступлений Андрея Шадрина приговорили к 7 годам заключения в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в сумме 8 млн рублей.

Илью Бархатова ранее отправили в колонию строгого режима на три с половиной года, вдобавок назначив штраф в 8 млн рублей.

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