Нарушений у бизнесменов не нашли, а пострадавшие пчеловоды получили нагоняй: пришли первые результаты экспертиз после гибели пчел на Южном Урале

Ранее сообщалось о гибели миллионов пчел Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 23 июля получили первые результаты экспертиз, проведенной после массовой гибели пчел. Причину мора среди насекомых пока не удается установить.

— В отобранных образцах почвы и рапса остаточного количества пестицидов не выявлено, — сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.

Тем не менее, экспертиза продолжается. Пока в лаборатории изучили только пробы, взятые на полях около деревень Ялтырова и Большая Куйсарина 10 июля. На очереди - более многочисленные образцы, собранные 22 июля возле тех же деревень и деревни Давлетбаева.

Инспекторы также обратились к одному из пострадавших пчеловодов. Хотели увезти в лабораторию трупики пчел. Но оказалось, что владелец уже успел от них избавиться.

В Россельхознадзоре составили список аграрных предприятий, работающих около деревень и использующих пестициды. Но им никакие суровые меры пока не грозят – доказательств нарушений нет.

А вот пожаловавшимся на гибель крылатых подопечных пчеловодам объявили предостережение. Пчел надо было поставить на учет, а южноуральцы этого не сделали.

— Погибшие пчелиные семьи не были зарегистрированы во ФГИС «Хорриот» (поставить пчелосемьи на учет и нанести маркировку нужно было до 1 сентября 2025 года). Это лишает надзорный орган возможности подтвердить фактическое количество погибших семей и их ветеринарный статус, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Напомним, о массовом море пчел заявили жители сразу нескольких населенных пунктов Аргаяшского округа. Пчеловоды подозревают, что виноваты аграрии, обработавшие посевы пестицидами. В Россельхознадзоре жалобы от южноуральцев получили 5 и 6 июля, то есть, за четыре дня до взятия первых проб и за 16 – до взятия вторых.

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