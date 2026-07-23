Национализированную челябинскую «Галактику развлечений» продаст Росимущество

Фото: Дмитрий Носов / vk.ru/mygalaxyclub

Знаменитый развлекательный комплекс «Галактика развлечений» на Комсомольском проспекте включен в перечень имущества, подлежащего приватизации, которое составляет Росимущество. Ранее комплекс был обращен в собственность государства в рамках национализации имущества членов ОПГ «Махонинские»*

Кроме «Галактики» приватизации подлежат принадлежавшие преступникам бывшая кулинария «Уральский самоцвет», цеха и склады на улице Линейной, автомастерские на улице Луценко, гаражи и машиноместа.

Пока торги не объявлены, стоимость комплекса неизвестна. Еще при прежних хозяевах «Галактику» уже пытались продавать: в 2023 году комплекс оценивали в 265 млн рублей.

*ОПГ «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в России.

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