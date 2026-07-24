Вход в нацпарк «Таганай» с 1 августа подорожает

За четыре года билеты подорожали на 188% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области с 1 августа вырастет плата за посещение национального парка «Таганай». Билет будет стоить уже не 250, а 300 рублей. При этом льготы не отменяют.

— Бесплатным посещение остается для детей, многодетных семей, пенсионеров, жителей Златоуста и поселка Магнитка, а также еще нескольких категорий граждан, — уточнили в пресс-службе нацпарка.

В предыдущий раз стоимость посещения «Таганая» поднимали в январе 2025 года. До 2022 года билет в нацпарк стоил 160 рублей.

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