Регоператор по вывозу отходов усилил работу в период обильных осадков

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В июле на Южном Урале обильные дожди привели к размытию грунтовых дорог, образованию глубоких луж и колеи, что затруднило проезд спецтехники к некоторым контейнерным площадкам. Особенно эта проблема характерна для сельских населенных пунктов.

Показательный случай произошел в июле в поселке Сарафаново Чебаркульского района, где мусоровоз застрял в размокшем грунте и не мог выбраться самостоятельно. С помощью трактора машину удалось вызволить, однако операция по спасению заняла почти сутки. Аналогичные инциденты фиксировались и в других территориях. Так, в Верхнеуральске простой застрявшей техники составил более пяти часов. Также в период дождей сложности возникают в Кизильском, Чесменском и Брединском районах.

В компании этот вопрос поставлен на контроль. Столкнувшись с бездорожьем, региональный оператор оперативно информирует муниципалитеты о необходимости подсыпки.

- Небольшие сдвиги в графике возможны, но они носят точечный характер. Если понимаем, что восстановление дороги займет длительное время, ищем объездные пути, привлекаем дополнительную технику. Мы понимаем неудобства, с которыми сталкиваются жители, ожидая вывоза мусора, и делаем все возможное, чтобы решение вопроса заняло как можно меньше времени, – прокомментировал заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.

С середины июня из трех кластеров вывезено 90 тыс. тонн отходов – этот объем удалось сохранить на уровне прошлого года, несмотря на погодные условия. В период дождей экипажи работают в усиленном режиме и выходят на маршруты сразу, как только дорожная обстановка позволяет это сделать безопасно. Для регоператора важно не допускать накопления отходов на площадках.