Все решается 1 августа: точные баллы, личные советы и порядок действий – приди и оцени свой шанс на место в ЮУрГУ

Фото: ЮУрГУ

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1 августа - важный день для абитуриентов, поступающих на бакалавриат, специалитет и в магистратуру: в этот день вы сможете заложить фундамент своего будущего. Южно-Уральский государственный университет приглашает абитуриентов и их родителей на информационно-консультационное мероприятие, посвященное первым итогам приёмной кампании и практическим шагам перед подписанием приказов о зачислении. В программе - обзорная экскурсия по студенческому городку и большая сессия вопросов и ответов с участием приёмной комиссии и дирекций высших школ и институтов.

Время и место:

10:30 - обзорная экскурсия по студенческому городку. Встречаемся в холле главного корпуса (пр. Ленина, 76, 1 этаж).Количество участников в группе не более 40 человек, регистрация заранее обязательна.

12:00 - актовый зал главного корпуса, примем всех без ограничений (пр. Ленина, 76, 2 этаж).

Что ожидать от встречи:

- реальные проходные баллы на бюджет - официальные данные от приемной комиссии, без слухов и домыслов;

- разъяснения действий для абитуриентов, зачисленных на целевое обучение: с кем и как заключать целевой договор, сроки и необходимые документы;

- почему те, кто подает согласие вузу заранее, имеют больше шансов поступить на бюджет - разъяснение механизмов перераспределения мест и практических преимуществ ранней подачи;

- инструкция для абитуриентов, у которых в приоритете два вуза: как правильно подать согласие, чтобы сохранить все возможности;

- что делать после выхода приказа о зачислении: пошаговые инструкции для тех, кто получил бюджетное место, и для тех, кто остался без бюджета;

- рекомендации и реальные кейсы для тех, кто боится не попасть даже на платное обучение - какие стратегии выбрать;

- последний шанс задать вопросы до издания приказов о зачислении на бюджет - получите исчерпывающие ответы от специалистов;

- личные консультации по направлениям подготовки. Приходите со своими конкурсными баллами - специалисты скажут, проходите вы на бюджет или нет, и предложат варианты действий.

Присоединяйтесь 1 августа - получите точные официальные данные, персональные консультации и готовый план действий перед подписанием приказов о зачислении. Это ваш шанс принять взвешенное решение и обеспечить себе место в университете.

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