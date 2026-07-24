Журналист КП-Челябинск получил награду за освещение деятельности Следкома

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Руководитель Следственного комитета Челябинской области Андрей Щукин наградил журналистов, которые освещают деятельность Следкома.

В номинации «Лучший материал в печатных и сетевых средствах массовой информации» первое место заняла корреспондент КП-Челябинск Дарья Маркова. Следователи высоко оценили статью о том, как их коллеги расследовали запутанное преступление. Мужчина расправился с младенцем – своим племянником, а вину попытался спихнуть на пятилетнего ребенка с ДЦП.

– Очень приятно, что накануне своего профессионального праздника сотрудники Следственного комитета уделили внимание нам, журналистам. Почти каждый день мы рассказываем на своем сайте о том, как они раскрывают уголовные дела и задерживают преступников, – рассказала Дарья Маркова.

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