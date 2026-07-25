Режим беспилотной опасности в Челябинской области отменен

Южноуральцы могут вернуться к привычной жизни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области в 13:36 отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает официальный канал РСЧС региона. Режим объявили сегодня в 08:04.

Жителей призвали сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а при нахождении на улице — укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

На данный момент режим отменен. Жители региона могут вернуться к обычной жизни. Сегодня утром также режим был введен на территории Курганской области.

Полпред президента на Урале Артем Жога сообщил, что в пригороде Екатеринбурга была попытка атаки по гражданскому объекту. Возгорание произошло на прилегающей территории, пострадавших нет.

— В пяти регионах Уральского федерального округа введен режим «Беспилотная опасность», — отметил Артем Жога.

Также полпред сообщил, что вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ.

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