Раскаялся и возместил ущерб: полиция нашла парня, опрокинувшего кашпо с цветами в центре Челябинска

Фото: камеры наблюдения / администрация г. Челябинска

В Челябинске юношу, который опрокинул кашпо с цветами у здания Законодательного собрания области, нашли полицейские. Им оказался 18-летний местный житель.

Напомним, цветочные кашпо на проспекте Ленина только успели установить, как несколько подростков решили «проверить их на прочность». Один из молодых людей поднял тяжелое кашпо с ограждения у поворота на Кировку и опрокинул его на дорогу, пока друзья снимали происходящее на видео.

Видео с выходкой появилось в интернете 24 июля и быстро разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как несколько молодых людей снимают происходящее. Сотрудники отдела полиции «Центральный» изучили запись, установили маршрут передвижения парня и выяснили его личность. Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

С ним провели профилактическую беседу о последствиях такого поведения. Юноша признал свою вину, раскаялся и даже пообещал возместить ущерб.

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