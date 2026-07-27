Аномальная жара: на трассах Челябинской и Курганской областей ввели временное ограничение для грузовиков

Ограничения из-за жары вводят на трассах Челябинской и Курганской областей. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за аномальной жары на трассах Челябинской и Курганской областей ввели временное ограничение. Оно распространяется на все большегрузы с 08:00 до 20:00 27 июля.

Такие меры позволят сохранить дороги, иначе от жары под их весом она может деформироваться. Такие ограничения вводят, когда температура превышает +32 градуса.

Мы уже рассказывали, что 27 июля температура поднимется до +36 градусов. Когда же ждать дождей и прохлады?

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