В селе Кунашак прошли летние сельские спортивные игры «Золотой колос»

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В селе Кунашак прошли 48-е Областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос». В них приняли участие 2100 спортсменов в 22 сборных командах со всего региона, которые соревновались в 19 спортивных дисциплинах — от футбола и легкой атлетики до стрельбы и бильярда. Игры были приурочены к 290-летию Кунашака. Жителей села поздравил с юбилеем губернатор Алексей Текслер.

— Очень символично, что именно сегодня главные сельские игры нашего региона проводятся в Кунашаке. Здесь развивается спортивная инфраструктура. Скоро будет открыт новый ледовый дворец. Это один из лучших сельских спортивных центров, которые есть сегодня в регионе, — сказал губернатор.

Всего за последние годы во всех муниципальных образованиях региона было открыто 116 спортивных комплексов и площадок — эта работа будет продолжена, заявил Алексей Текслер. Губернатор также поблагодарил приехавших в Кунашак глав территорий за поддержку спортивных команд.