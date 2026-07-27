Челябинцы активно переходят на 5G-смартфоны

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На Южном Урале наблюдается активная динамика перехода на смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения — рост составил 32% год к году. Также Челябинская область вошла в топ-30 регионов, где жители чаще других используют 5G-смартфоны. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Помимо Челябинской области в топ регионов по доле абонентов также входят Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, в сети МегаФона самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo – количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.