В поселке Западный заработал детский сад на 278 дошкольников

Детский сал должен был открыться в конце 2025 года. Фото: Челябинская гордума.

В микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный открылся долгожданный детский сад. Об этом сообщил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков после рабочей поездки в присоединенный поселок.

Открытие детского сада было запланировано на ноябрь 2025 года, однако сроки сдвинулись из-за задержек с оформлением документов. По факту халатности при вводе объекта в эксплуатацию региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Учреждение является структурным подразделением уже действующего соседнего детского сада. Подготовка объекта к запуску находилась на особом контроле Правительства Челябинской области. Депутаты гордумы также держали вопрос на контроле: они выезжали на объект в мае и посетили его повторно после открытия.

С начала июля в детском саду началось комплектование групп. Сейчас адаптацию проходят около 70 детей. Всего учреждение рассчитано на 278 мест: две ясельные группы и десять групп для детей от 3 до 7 лет.

— Детский сад просторный, уютный, здесь прекрасный коллектив, — отметил Сергей Буяков. — Открытие учреждения позволило создать дополнительные места для дошкольников на территории, которая сегодня динамично развивается.

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