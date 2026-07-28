Настоящий лидер и блестящий организатор: губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным главы Федерации альпинизма региона

Фото: Федерация альпинизма Челябинской области/Вк.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Сергея Печенкина — президента Федерации альпинизма региона. Он скончался на сборах в ущелье Адыр-Су на Кавказе в минувшие выходные, 25 июля. Печенкину было 70 лет, до 71-летия он не дожил три недели. Во время тренерского совещания в базовом лагере его сердце внезапно остановилось, реанимационные мероприятия не помогли.

Губернатор назвал Печенкина настоящим лидером и блестящим организатором, который с самого основания Федерации в 2012 году возглавлял ее, воспитал плеяду молодых скалолазов и много сделал для популяризации Южного Урала. В своем обращении он отметил, что спортсмен был искренне предан своему делу и останется в памяти как выдающийся тренер и профессионал.

— В сердцах всех, кто знал Сергея Ивановича Печенкина, навсегда останется светлая память об этом выдающемся спортсмене и тренере, настоящем профессионале, надежном друге и товарище, — говорится в сообщении главы региона.

Коллеги и ученики также вспоминают его как человека с огромной душой и безграничной любовью к горам. Точная дата прощания с Сергеем Печенкиным пока неизвестна.

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