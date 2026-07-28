«Россети Урал» повысили надежность электроснабжения жителей южных округов Челябинской области

Фото: «Россети Урал»

Специалисты челябинского филиала «Россети Урал» завершили работы по монтажу ключевого электросетевого оборудования на двух питающих центрах 110 кВ и одном 35 кВ на юге Челябинской области.

Энергетики Магнитогорских электрических сетей заменили шесть масляных выключателей на современные вакуумные, вместо электромеханической защиты установили микропроцессорную. Задача таких устройств – уберечь электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий. При возникновении аварийных режимов вакуумный выключатель разрывает электрическую цепь, принимает сигнал от релейной защиты и в доли секунды отключает поврежденный участок, предотвращая выход оборудования из строя и минимизируя другие риски. Обеспечена высокая безопасность для обслуживания оборудования подстанций.

В результате проведенных мероприятий повысилась надежность и качество электроснабжения более 4 000 жителей нескольких муниципальных округов Челябинской области: Верхнеуральского, Нагайбакского и Агаповского.

На эти цели компания направила около шести миллионов рублей.