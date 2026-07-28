Первый пошел: в Челябинске продали конфискованный объект у ОПГ «Махонинские»* за 47,2 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске состоялись первые торги по продаже имущества, конфискованного у запрещенной в России группировки Махониных*. Покупателя нашел двухэтажный комбинат бытового обслуживания с земельным участком на улице Гагарина, 29.

Росимущество выставило объект за 47,2 млн рублей. Как сообщает издание chel.aif.ru, победителем аукциона стал предприниматель Михаил Мерзляков. Одновременно на торги выставили Юрьевский рынок. Его выставляли на торги за 136,3 млн рублей, однако желающих приобрести имущество не оказалось. В итоге аукцион признали несостоявшимся.

Продажа активов продолжается. Среди объектов, которые уже выставляли на торги, – сауна «Акватория», комплекс зданий и земельных участков на улице Луценко, развлекательный комплекс «Галактика развлечений» и бывшая кулинария «Уральский самоцвет».

Общая стоимость имущества, которое по иску Генпрокуратуры России перешло государству, составляет около 3,8 млрд рублей.

Напомним, еще при прежних владельцах одно из активов уже пытались продать. В 2023 году торговый комплекс «Галактика развлечений» оценивали в 265 млн рублей.

*ОПГ «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в России.

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