Секрет в яйцах: в Багаряке открыли единственный сохранившийся дореволюционный мост с пятью араками

Мост стоит с конца XIX века. Фото: Алексей Злоказов/pravmin.gov74.ru

В селе Багаряк Каслинского округа открыли после реставрации уникальный каменный мост с пятью арками через реку Багаряк. Он быль построен в конце XIX века, а сегодня обрел свой исторический облик. Реставраторы добавили ему еще и подсветку, и объектом культурного наследия теперь можно любоваться ночью. Работы велись по программе инициативного бюджетирования.

Проект моста разработал академик Императорской Академии художеств Юлий Дютель, а строительство, которое длилось с 1898 по 1899 год, возглавлял инженер Сергей Козлов. До этого он участвовал в создании знаменитого «Царского» моста в Екатеринбурге. Деньги на стройку собирали из земских сборов и пожертвований торговцев и крестьян.

Так теперь мост выглядит ночью. Фото: Алексей Злоказов/pravmin.gov74.ru

До революции Багаряк считался волостным центром — здесь обосновались зажиточные купцы, а через село проходил знаменитый Сибирский путь, который соединял ключевые уральские города. Именно этим маршрутом пользовались торговцы из Челябинска, Каслей и Кыштыма, чтобы доставлять свои товары на Ирбитскую ярмарку, которая в ту пору гремела на всю Россию. Но чтобы пересечь речку Багаряк, жителям и купцам приходилось идти вброд — перекидного моста тогда еще не существовало.

Для каменной кладки материал добывали в карьерах Юго-Конево и везли гужевым транспортом. Каждый блок обрабатывался вручную и подгонялся настолько точно, что швы между ними почти не видны. Особую прочность обеспечивала старинная хитрость: в известковый раствор добавляли сырые яйца, что сделало конструкцию стойкой к непогоде. Основным материалом служил светло-бежевый плитняк, а у речных опор установили волноломы, чтобы защитить их от ледохода. Каменные пилоны украшают кованые металлические ограды. Строительство обошлось в 11 тысяч рублей — по меркам того времени огромные деньги (тогда корова стоила 12 рублей, а лошадь — 50). Официальное открытие прошло 1 сентября 1899 года.

Мост в селе Багаряк — единственный сохранившийся в Челябинской области пятиарочный каменный мост дореволюционной постройки. В 2024 году ему дали статус объекта культурного наследия.

Похожий дореволюционный мост сохранился на территория бывшего села Юго-Конево, которое было эвакуировано после аварии на «Маяке» в 1957 году. Однако у него две арки.

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