В уголовном деле Элеоноры Халиковой и экс-директора парка Гагарина появился новый эпизод

По версии следствия, Нургазинов, вступив в сговор с Егоровой, в обход конкурентных процедур заключил договор поставки аттракционов по завышенной цене Фото: архив КП.

В отношении бывшего председателя комитета культуры Челябинска Элеоноры Халиковой (незадолго до задержания она сменила фамилию на Егорова) и экс-директора парка Гагарина Жазита Нургазинова был возбужден дополнительный эпизод уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщил источник КП-Челябинск.

— Нургазинов, вступив в преступный сговор с Егоровой, в обход конкурентных процедур заключил между МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина» и ООО «СоюзАттракцион» договор поставки аттракционов по завышенной стоимости на сумму 87,7 млн рублей, — рассказал наш собеседник.

В результате ущерб бюджету города составил более 21 млн рублей.

Отметим, что ранее компания «СоюзАттракцион» не фигурировала в деле.

Напомним, Жазита Нургазинова задержали сотрудники ФСБ утром 9 октября. Его отправили в СИЗО. Но спустя почти два месяца, за день до задержания Халиковой, его отпустили под домашний арест. Элеонора Халикова провела несколько месяцев в СИЗО. Затем ее тоже опустили под домашний арест, а недавно меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.

По версии следствия, часть оборудования уже была в парке, но на условиях аренды. Выкупили его по завышенной стоимости, при том, что площадку планировалось демонтировать в рамках глобального обновления.