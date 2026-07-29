Крышу перекроют: мэрия Челябинска прокомментировала проблемный ремонт в детсаду, из-за которого на стенах появилась плесень

Часть помещений детсада оказались непригодны для пребывания детей. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Администрация Челябинска прокомментировала причины инцидента в детском саду №472 на улице Чичерина. Как ранее писала КП-Челябинск, родители жалуются на состояние здания — в дошкольном учреждении испорчены стены, на них образовалась плесень, часть помещений оказались непригодны для пребывания детей.

В мэрии пояснили, что подрядчик, который проводил ремонт кровли, выполнил работы некачественно. Они не будут оплачены.

— Новый подрядчик приступил к выполнению работ в начале июля 2026 года. Капитальный ремонт кровли ведется в соответствии с графиком и будет завершен до начала учебного года, — говорится в комментарии администрации.

Кроме того, протечка кровли случилась во время проливных дождей уже в ходе повторного капремонта. Детей временно перевели в другой корпус, в мэрии утверждают, что они находятся в условиях, соответствующих всем санитарным нормам.

Родители воспитанников детсада №472 указывают на то, что в объединенных группах наблюдается скученность, вместе оказались дети из обычных и коррекционных групп. Родители обратились в прокуратуру с требованием дать правовую оценку работе руководства дошкольного учреждения и условиям пребывания там детей.

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