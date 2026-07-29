Летом интернет-трафик в аэропорту Челябинска вырос на 24,5%

Фото: magnific.com​​​​​​​

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Билайн проанализировал, как клиенты использовали мобильный интернет в аэропорту Челябинска в первой половине лета. Исследование показало, что нейросети вошли в число пяти самых популярных цифровых сервисов у пассажиров 16–44 лет. При этом миллениалы (29–44 года) оказались самыми активными пользователями нейросетей в аэропорту.

Всего за июнь и начало июля клиенты Билайна скачали здесь на 24,5% больше мобильного интернет-трафика, чем за аналогичный срок весной. Сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой, вызванной стартом сезона отпусков.

Социальные сети стали самым популярным типом контента у пассажиров всех возрастов*. У зумеров (молодые люди до 28 лет) в фаворитах оказались еще и мессенджеры. Поколение Х (от 45 до 59 лет) активнее обращалось к образовательным сервисам и маркетплейсам, а клиенты старше 60 лет чаще других читали книги и смотрели видео.

Самыми активными потребителями мобильного интернета в челябинском аэропортусталимиллениалы – на их долю пришлось почти 56% от общего объема данных в сети. Трафик остальных поколений распределился следующим образом: иксыскачали 20%, зумеры – около 13%, а бумеры – 11,5% данных.

– В отпускной сезон цифровой поток в аэропорту заметно уплотняется: тысячи пассажиров одновременно запускают видеоконтент, устраивают звонки с близкими в мессенджерах, отправляют аудиосообщения. Все это влияет на сетевую нагрузку, увеличивая ее в разы. Для того, чтобы наша инфраструктура работала без перебоев, мы постоянно модернизируем оборудование и усиливаем его мощности. Это позволяет нам обеспечивать пассажиров и сотрудников воздушной гавани уверенным сигналом 4G и быстрым мобильным интернетом, – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

*На основе обезличенной статистики в аэропорту Челябинска, снятой с 1 марта по 11 апреля и 1 июня по 12 июля 2026 года

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