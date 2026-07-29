Обучение для газовиков: «НОВАТЭК-Челябинск» собрал сотрудников из 11 городов

Фото: пресс-служба «НОВАТЭК-Челябинск»

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В «НОВАТЭК-Челябинск» прошел обучающий тренинг для старших контролеров газового хозяйства и инженеров Абонентской службы. В семинаре приняли участие специалисты из одиннадцати городов Челябинской области: Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, Усть-Катава, Коркино, Копейска, Карталов, Южноуральска, Кыштыма и Златоуста.

Фото: пресс-служба «НОВАТЭК-Челябинск»

Программа обучения была выстроена так, чтобы дать сотрудникам именно те инструменты, которые применимы в ежедневной работе, разобрать типовые сценарии общения с абонентами и алгоритмы решения спорных ситуаций. Главная задача, которую ставили перед собой участники, — совершенствование навыков быстрого и точного определения потребностей каждого клиента.

Фото: пресс-служба «НОВАТЭК-Челябинск»

От профессионализма старших контролеров и инженеров, их умения находить верные решения напрямую зависит доверие и лояльность клиентов к компании. Сегодня Абонентская служба «НОВАТЭК-Челябинск» обслуживает 991 тысячу абонентов. Обеспечение высокого уровня сервиса для такого масштабного числа потребителей требует индивидуального подхода к каждому и постоянного профессионального роста. Именно поэтому компания регулярно проводит подобные тренинги, чтобы сотрудники могли обмениваться опытом и повышать квалификацию.

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