Пельменная «Махонинских»* уйдет с молотка за 6 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается реализация имущества разгромленной челябинской ОПГ «Махонинские»*. На аукционе продано помещение на улице Дзержинского у Юрьевского рынка, площадью 142 кв. метра, где ранее работала пельменная. За 6,08 млн рублей его приобрел риелтор Данила Никитин. Объект ему достался по цене в два раза ниже начальной, составлявшей 12,2 млн рублей.

На реализации находится и сам Юрьевский рынок, а также часть других объектов, принадлежавших ранее членам преступной группировки. Так, в стадии подготовки к торгам находится РК «Галактика развлечений».

*ОПГ «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в России.

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