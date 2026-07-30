На связи в пути: Т2 запустил новые базовые станции на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 запустил новые базовые станции вдоль трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Это позволило повысить устойчивость голосовых вызовов и скорость мобильного интернета для водителей и пассажиров.

Оператор проводит технические проекты на фоне ежегодного увеличения интернет-активности жителей Челябинской области. Летний отпускной период сопровождается ростом трафика на транспортных автомагистралях. В июле инженеры компании установили новое оборудование на участках вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь клиентам Т2 в пути.

На трассе интернет нужен для навигации идругих задач: водители строят маршруты и обходные пути, ищут ближайшие заправки и кафе, изучают дорожную обстановку, читают погодные сводки, вызывают эвакуатор, общаются в мессенджерах, слушают музыку и подкасты. Летом загородный трафик в Челябинской области вырастает в среднем на 20%: люди чаще путешествуют на машинах, ведут прямые эфиры из поездок, делятся фото и видео, а пассажиры смотрят фильмы и сериалы, чтобы скоротать время в дороге.

Оператор планомерно запускает базовые станции и модернизирует оборудование на всей территории Челябинской области. В частности, благодаря масштабной модернизации на базовых станциях во всех районах Челябинска скорость мобильного интернета там выросла в среднем на 18%. Всего с начала года связь была улучшена для более чем 1,2 млн жителей региона.

- Лето – это время наибольшей мобильности жителей Челябинской области. Интенсивность поездок, путешествий и перемещений достигает своего максимума. Мы как оператор стремимся поддержать клиентов, которые хотят точно так жекак и в городе без проблем звонить и переписываться в мессенджерах, смотреть фильмы и слушать музыку в дороге, пользоваться навигаторами. Это же касается цифрового комфорта на массовых мероприятиях в моменты пиковой нагрузки на сеть. Поэтому в этом году мы усиливали связь на Бажовском фестивале народного творчества и на X Парижском полумарафоне, - подчеркнул технический директор челябинского филиала Т2 Сергей Корабельников.

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