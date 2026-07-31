Вечер объездов: в Челябинске трамваи №3, 5, 7 и 16 изменят маршруты из-за благотворительного забега

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Сегодня вечером, 31 июля, в центре Челябинска изменится движение трамваев №3, 5, 7 и 16. Причиной станет благотворительный забег, посвященный Дню железнодорожника. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области».

С 19:00 до 21:10 будет закрыто движение по улице Цвиллинга на участке между остановками «Орджоникидзе» и «Стадион Локомотив». В это время трамваи будут следовать по измененным маршрутам:

№3 – ЧМК – Российская – Карла Маркса – Кирова – ЧМК;

№5 – ЧЭМК – Горького – Труда – Оперный театр – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК;

№7 – ЧГРЭС – Российская – Труда – Оперный театр – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№16 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – Чичерина.

Напомним, вечером в центре города ограничат движение и для автомобилей. С 18:30 до 21:10 будет закрыт проезд по улице Цвиллинга на участке от Орджоникидзе до Лазаретной, а также полностью по улицам Евтеева и Перовской. Из-за этого возможны затруднения в движении транспорта.

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